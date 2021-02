FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Höhenflug am Markt für Kryptowährungen hält an. So nimmt die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin die runde Marke von 50 000 US-Dollar ins Visier. Die nach Bitcoin zweitgrößte Internetdevise Ether steigt Richtung 2000 Dollar. Täglich fallen neue Rekorde. Das gesamte Marktvolumen aller rund 8400 Kryptowährungen beträgt mittlerweile rund 1,4 Billionen Dollar. Auch das ist ein historisches Hoch.

Der Bitcoin kostete am Dienstag auf der Handelsplattform Bitstamp bis zu 48 216 Dollar und damit so viel wie nie zuvor. Zuletzt fiel der Kurs auf 47 000 Dollar zurück. Beflügelt wurde der Kurs zuletzt vor allem durch den Hersteller von Elektroautos, Tesla. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Milliardenbetrag in Bitcoin investiert und beabsichtigt, die Digitalwährung künftig als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Das weckt die Hoffnung, dass auch andere Unternehmen folgen könnten, was die Akzeptanz von Bitcoin steigern würde.