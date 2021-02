Foto: finanzbusiness Erster Survey of Monetary Analysts wird im Juni erscheinen Nachrichtenquelle: Finanz Business 19 | 0 | 0 09.02.2021, 12:19 | Seit April 2019 läuft eine Pilotphase für die geplante neue Umfrage zu den geldpolitischen Erwartungen. Nun ist klar: Ab Sommer werden die Ergebnisse stets am Freitag in der Woche nach der EZB-Ratssitzung veröffentlicht werden.

