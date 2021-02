Führende DACH-basierte globale Röchling-Gruppe entscheidet sich für die Saas-Plattform für Critical Event Management (CEM) von Everbridge zur Sicherheit der Beschäftigen und Geschäfts-/IT-Belastbarkeit

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der global führende Anbieter im Bereich Critical Event Management (CEM), meldete heute, dass die Röchling-Gruppe, ein global führender Kunststoffhersteller, die CEM-Lösung von Everbridge einsetzen wird, um Arbeitskräfte sowie Geschäftstätigkeiten vor kritischen Ereignissen jeglicher Art zu schützen, einschließlich der aktuellen COVID-19-Pandemie. Everbridge CEM bietet Röchling eine einheitliche gemeinsame Betriebsplattform zur Handhabung von Unternehmensrisiken und zur Beschleunigung der Kommunikation, Reaktionsfähigkeit und des Wiederherstellungsaufwands, um Auswirkungen auf Mitarbeiter oder Unterbrechungen von Geschäftstätigkeiten und IT-Operationen zu mindern.

DACH-Based Global Röchling Group Selects Everbridge Critical Event Management (CEM) (Photo: Business Wire)

Mit Sitz in Mannheim, Deutschland, umfasst die globale Belegschaft von Röchling 11.500 Mitarbeiter an 90 Standorten und in 25 Ländern. Die drei Unternehmensbereiche von Röchling Industrial, Automotive und Medical haben 2019 einen gemeinsamen Jahresumsatz von 2,352 Milliarden Euro generiert. Das fast 200 Jahre alte Unternehmen hat das Leben der Menschen in fast einem Jahrhundert mit seinen individuellen Kunststoffen transformiert: Das Gewicht von Autos wurde reduziert, die Verpackung von Medikamenten wurde sicherer gemacht und industrielle Anwendungen wurden verbessert.

„Die Röchling-Gruppe engagiert sich für die Sicherheit unserer globalen Belegschaft und die Sicherstellung des Schutzes unseres Betriebsvermögens sowie von IT-Operationen“, sagte Klaus-Peter Fett, Chief Information and Digital Officer bei Röchling. „Everbridge CEM stellt eine einzigartige Lösung hinsichtlich seiner Fähigkeit dar, uns dabei zu unterstützen, die Unternehmensgesundheits-, Risiko- sowie Sicherheitsprogramme von Röchling digital zu transformieren, indem es eine einheitliche Plattform für die Handhabung aller potentiellen Risiken bereitstellt. In der Umgebung von heute bietet uns Everbridge einen proaktiven Ansatz für das Risikomanagement, die Mitarbeitersicherheit und die betriebliche Kontinuität.“