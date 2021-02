Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) , eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute den Konzernabschluss für 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr trotz der Pandemie seine Ziele vollständig erreicht und sogar übertroffen. Das Geschäftsmodell der DIC Asset AG hat bewiesen, dass es auch in Krisenzeiten stabil ist und das Potenzial zu signifikantem Wachstum hat.

Das Unternehmen konnte seine Immobilienplattform deutlich ausbauen und erreichte mit Transaktionen in Höhe von 2,5 Mrd. Euro erneut einen Rekord. Zum Jahreswechsel wurde zudem der Logistikspezialist RLI Investors erworben, mit dessen Kompetenzen sich das Unternehmen in Zukunft verstärkt im Bereich Logistik engagieren wird. Die DIC Asset AG plant mittelfristig den Ausbau ihrer Assets under Management auf rund 15 Mrd. Euro und definiert damit erneut ein klares Wachstumsziel.

Die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges kommentiert: “Wir zeigen mit unseren Zahlen aus dem Jahr 2020, dass wir auch in der Krise dynamisch und damit vor allem erfolgreich agieren. Unser einzigartiges Geschäftsmodell hat sich gerade in besonderen Zeiten bewährt. Wir bilden nämlich eine Plattform für sich optimal ergänzende Segmente. Die Kombination aus Bestandsimmobilien und den Dienstleistungen für institutionelle Kunden ist ertragsstark und krisenresistent. Damit werden wir auch in Zukunft stabil und erfolgreich sein.”

Auf dieser Basis schlägt das Unternehmen seinen Aktionärinnen und Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung vor, die Dividende auf 0,70 Euro je Aktie anzuheben. Wie in den letzten Jahren wird die Ausschüttung wieder wahlweise als Aktiendividende angeboten. Die Dividendenrendite in Bezug auf den Jahresschlusskurs 2020 beläuft sich somit auf rund 5,2%.

Wesentliche Kennzahlen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020

Die Assets under Management sind um 26% auf 9,6 Mrd. Euro per Bilanzstichtag gewachsen; einschließlich der nach dem Jahreswechsel wirksamen Übernahme von RLI Investors bereits auf mehr als 10 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis FFO liegt mit 96,5 Mio. Euro erneut auf Rekordniveau und über dem Vorjahr (2019: 95,0 Mio. Euro). Zu dem Anstieg trug neben der deutlichen Steigerung der Erträge aus dem Immobilienmanagement auch die Optimierung der Finanzstruktur bei. Nicht enthalten sind Gewinne aus Verkäufen. Der um die Verkaufseffekte ergänzte FFO II lag bei 128,5 Mio. Euro (2019: 135,5 Mio. Euro). Das Konzernergebnis betrug zum Bilanzstichtag 73,1 Mio. Euro (2019: 80,7 Mio. Euro). Der Rückgang zum Vorjahresergebnis resultiert hauptsächlich aus dem um 8,5 Mio. Euro geringeren Verkaufsergebnis aufgrund des reduzierten Verkaufsvolumens.