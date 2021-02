BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr als 500 Wissenschaftler haben die Europäische Union und die USA aufgefordert, auf die Verbrennnung von Holz zur Energiegewinnung zu verzichten. Dies gefährde Klima- und Artenschutzziele, heißt es in einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Zugleich lobten die Forscherinnen und Forscher die Absicht, die US- und die EU-Wirtschaft bis 2050 klimaneutral zu machen. "Der Erhalt und die Instandsetzung von Wäldern sollte ein Schlüsselinstrument sein, um dies zu erreichen", heißt es in dem Brief.