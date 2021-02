Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

WDH/Aktien Osteuropa Schluss Richtungslos ins Wochenende Die Leitbörsen in Mittel- und Osteuropa sind am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Der Handelsplatz in Prag konnte klar zulegen. Abwärts ging es in Warschau und Budapest, während der Aktienmarkt in Moskau nur wenig Veränderung aufwies. …