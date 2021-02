GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Im Frühjahr 2020 herrschte beim Pharma- und Laborausrüster Sartorius noch Unsicherheit wegen des Coronavirus. Knapp ein Jahr später zeigt sich: Die Göttinger haben merklich von der Pandemie profitiert und können sogar noch optimistischer in die Zukunft blicken. Das zahlt sich auch an der Börse aus. Die MDax-Gesellschaft hat inzwischen Aussicht auf den Aufstieg in den Dax . Zur Lage des Unternehmens, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Sartorius war in den vergangenen Jahren nicht zu bremsen. Umsatz und Gewinn haben sich unter der Ägide des langjährigen Konzernlenkers Joachim Kreuzburg vervielfacht, die Zahl der Mitarbeiter und neu hinzugekaufter Unternehmen wächst.

Auch die Corona-Pandemie konnte Sartorius nichts anhaben. Im Frühjahr 2020 hatte dies zunächst noch anders ausgesehen: Der Lockdown in China und die sinkende Nachfrage aus der Volksrepublik machten sich in der Laborsparte der Göttinger negativ bemerkbar. Wegen der Unsicherheit rund um die Pandemie strich der Konzern seine Dividende kräftig zusammen.

Doch gerade in der Pandemie zahlte sich Kreuzburgs Strategie der vergangenen Jahre aus, die Biotechnologie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) weiter zu stärken. In ihr sieht der Manager die Zukunft seines Unternehmens, und er wird bereits von der Gegenwart in seiner Einschätzung bestätigt. Denn bei der Suche nach wirksamen Medikamenten setzt die Wissenschaft zunehmend auf die Biotechnologie. Das gilt auch für die Forschung an einem Wirk- und Impfstoff gegen Sars-Cov-2, die mit der weltweiten Ausbreitung des Virus schnell hochgefahren wurde.

Damit wurde auch Sartorius' Geschäftsbereich BPS ein gefragter Anbieter für die Pharmabranche. Die Sparte bietet unter anderem begehrte Einweg-Materialien wie Bioreaktoren und Membranbeutel, aber auch Filtersysteme sowie Nähr- und Pufferlösungen für Zellkulturen an. Die Pandemie bescherte Sartorius 2020 einen Auftragsboom, konzernweit gingen die Bestellungen um gut die Hälfte nach oben. Und auch in der Laborsparte, die Waagen, Pipetten und Verbrauchsmaterialien für Labore verkauft, sprang das Geschäft ab der zweiten Jahreshälfte kräftig an.

Die anfängliche Vorsicht im Vorstand wich daher im Jahresverlauf einem zunehmenden Optimismus. Mehrfach schraubte das Management seine Ziele für 2020 nach oben. Kürzlich präsentierte Sartorius seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr: Der Umsatz stieg um rund 30 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn kletterte um mehr als 40 Prozent auf knapp 300 Millionen Euro nach oben. Die endgültigen Kennziffern gibt Kreuzburg am 18. Februar zur Bilanzpressekonferenz bekannt, die wegen der Pandemie nur online abgehalten wird.