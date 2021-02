Lion präsentiert aktualisierten Plan zur Lancierung von Graphit-Token

Vancouver, British Columbia, Kanada (16. Februar 2021) – Global Li-Ion Graphite Corp. („Global Li-Ion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LION) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit seinem Schweizer Partner Swiss EMX die Lancierung seines Graphit-Token vorantreiben wird, wie es auch in der geplanten Abnahmevereinbarung zur Lieferung von Graphit aus dem Graphitprojekt Ambato-Arana in Madagaskar (das „Projekt Malagasy“) festgelegt wurde. Swiss EMX plant in den kommenden Wochen die Lancierung von Vorverkäufen seines durch Sachwerte abgesicherten Graphit-Tokens.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird LION die ursprüngliche Abnahmevereinbarung, die am 14. Februar 2019 angekündigt wurde, einhalten und sich für eine Investition von 250.000 US-Dollar mit 15 % an Swiss EMX beteiligen.

Es ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach Energiespeichern – befeuert von einem verstärkten Trend hin zu Elektrofahrzeugen und alternativen Energien, um die CO2-Emissionsziele zu erfüllen – in den kommenden Jahren exorbitant ansteigen wird. Dies führt zu einem Versorgungsengpass und erhöht den Bedarf an Liquidität bei der Beschaffung von bzw. an den Märkten für Graphit und E-Metalle.

Um dieses Liquiditätsproblem zu lösen, nutzen wir die Blockchain-Technologie für den Handel mit E-Metallen auf Basis von „Smart Contracts“, die eine raschere und kostengünstigere Abwicklung zwischen Käufern und Verkäufern ermöglichen und letztlich die physische Lieferung des Basisrohstoffs zwischen den Produzenten und den Verbrauchern sicherstellen.

Über Swiss EMX

Swiss EMX ist ein Vorreiter der „Tokenisierung“ von Energiemetallen und wählt dazu einen dreiphasigen Ansatz. Zunächst werden durch Sachwerte abgesicherte Token angeboten; in weiterer Folge werden die Token im geregelten Börsenmarkt gehandelt, was Spekulation und Liquidität bei ansonsten illiquiden Assets ermöglicht; und zuletzt wird eine Lieferung der zugrundeliegenden physischen Ware über Smart Contracts unter Einsatz der Blockchain-Technologie angeboten.

Über die Graphitmine Ambato-Arana in Madagaskar

Die 3 vierzig Jahre geltenden Bergbaulizenzen des Projekts umfassen insgesamt 4.375 Hektar und liegen in der Nähe von Andasibe in der Provinz Toamasina in Madagaskar, 20 km südwestlich von Sheritts großflächigem Nickel/Kobalt/Laterit-Tagebau auf Ambatovy und 15 km nordöstlich der Stadt Moramanga. Von dort aus besteht über den nationalen Highway RN2 eine Verbindung zur Hauptstadt Antananarivo (114 km) und zu Madagaskars Haupthafen Toamisina (Tamatave) (240 km). Auf den Lizenzen wurde ab 1910 etwa ein Jahrhundert lang Graphit in bescheidenem Umfang produziert, was auf die auf den Lizenzgebieten angewandte Technologie zurückzuführen ist. Die Produktion wurde von den vorherigen Eigentümern aufgrund des damaligen Einbruchs der globalen Graphitmärkte und der nur teilweise abgebauten Lagerstätten eingestellt. Die Lagerstätten wurden teilweise abgebaut und stehen nun für den Abbau in größerem Stil mit modernen Produktionstechniken zur Verfügung. Sie liegen in den Graphithorizonten der äußerst aussichtsreichen Manampotsy-Formation und werden mit topographischen Erhebungen assoziiert, die über free-digging von Lateriterz und im Tagebau abgebaut werden können, was kosteneffektiver ist und keine Sprengungen erfordert. Die Graphitmineralisierung auf dem Projektgebiet scheint in gut definierten Nord-Süd-Gürteln mit eingebetteten graphitreichen, brüchigen Schichten zu liegen. Die geologischen Schichten, die von Interesse sind, sind über mehrere Kilometer kontinuierlich und weisen einen geringen Neigungswinkel auf. Die Probendaten deuten auf einen guten Gehalt (bis zu 10 % Kohlenstoffgehalt bei einigen Proben bis zu fast 14 %) und große Flocken (Jumbo-Größe) hin, die mit anderen nahe gelegenen Minen übereinstimmen, z. B. Gallois (Elate Graphite), Sahamamy & Vatomina (Tirupati Graphite) und DNI Metals' Vohitsara (DNI Metals).