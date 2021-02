DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Intershop erzielt im Geschäftsjahr 2020 profitables Wachstum und baut Cloud-Geschäft deutlich aus



17.02.2021 / 08:00

- Gesamtumsatz erhöht sich um 6 % auf 33,6 Mio. Euro (Vorjahr: 31,6 Mio. Euro)

- Cloud-Umsatz steigt um 15 % auf 7,3 Mio. Euro, Cloud-Auftragseingang erhöht sich um 20 % auf 15,8 Mio. Euro

- Net New ARR steigt um 55 % auf 2,6 Mio. Euro und Cloud-ARR um 38 % auf 9,3 Mio. Euro

- Operatives Ergebnis (EBIT) mit 1,0 Mio. Euro positiv (Vorjahr: -6,5 Mio. Euro) Jena, 17. Februar 2021 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat im Geschäftsjahr 2020 die Umsatzerlöse im Konzern um 6 % auf 33,6 Mio. Euro gesteigert. Mit 9,3 Mio. Euro wurde im vierten Quartal 2020 der höchste Umsatz seit drei Jahren (Q4/2017) erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) war mit 1,0 Mio. Euro (2019: -6,5 Mio. Euro) positiv. Dabei verzeichnete Intershop im Geschäftsjahr 2020 in allen vier Quartalen ein positives operatives Ergebnis. Die realisierten Cloud und Subscription Umsätze erhöhten sich im Berichtszeitraum um 15 % auf 7,3 Mio. Euro. Der Cloud-Auftragseingang (Neu- und Bestandskunden) belief sich im Gesamtjahr 2020 auf 15,8 Mio. Euro, ein Anstieg um 20 % (2019: 13,1 Mio. Euro). Der Cloud-ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) stieg gegenüber dem Vorjahr um 38 % auf 9,3 Mio. Euro (2019: 6,8 Mio. Euro). Der Net New ARR erhöhte sich von 1,6 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro. Die Lizenzerlöse konnten um 57 % auf 4,2 Mio. Euro gesteigert werden. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden entschieden sich insbesondere durch den verstärkten digitalen Handel infolge der Corona-Pandemie für das Intershop-Lizenzmodell. Die Wartungsumsätze verblieben mit 8,0 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (2019: 8,1 Mio. Euro). Die Serviceumsätze gingen im Geschäftsjahr 2020 um 3 % zurück und beliefen sich auf 14,1 Mio. Euro (2019: 14,5 Mio. Euro). Nachdem im Servicebereich insbesondere im zweiten und dritten Quartal Projektverzögerungen und -verschiebungen im Zuge der Corona-Pandemie für einen starken Rückgang der Erlöse gesorgt hatten, konnte diese Entwicklung im vierten Quartal zumindest teilweise kompensiert werden. Seite 2 ► Seite 1 von 4