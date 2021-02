Ölförderung in Texas bricht ein - WTI-Rohöl steigt über 60 USD

London 17.02.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch fester. WTI-Rohöl klettert über die Marke von 60 USD, wobei der massive Einbruch der Förderung im Perm-Becken in den USA zur Aufwärtsbewegung beiträgt.



Der Süden der USA wird derzeit von extremer Kälte heimgesucht. Im Bundesstaat Texas, dem Lone Star State, der sich damit rühmt, ein eigenes Stromnetz aufgebaut zu haben, kämpft mit massiven Stromausfällen, bedingt durch die mangelnde Temperaturbeständigkeit vieler Anlagen. Dies betrifft auch Gas-, Kohle- und Kernkraftwerke, wobei sich die Politik darin übt, den Zubau von Erneuerbaren Energien für die Ausfälle verantwortlich zu machen.





Bloomberg berichtet heute unter Berufung auf Händler und Branchenvertreter, dass die Förderung von Rohöl in den USA um ein Drittel gefallen sein soll. Dies würde bedeuten, dass die Produktion auf 7,5 Mio. Barrel/Tag gesunken ist. Im Perm-Becken allein, das sich in Texas befindet, soll die Produktion um 65 Prozent geschrumpft sein. Ein Analyst von Energy Aspects sagte dazu, dass die Förderung erst am 22. Februar wieder das normale Niveau erreicht haben dürfte.Bei der Citigroup wird davon ausgegangen, dass bis Anfang März rund 16 Mio. Barrel Rohöl weniger gefördert werden könnten.Anfang März kommen auch die Vertreter der OPEC+ Staaten zusammen, um über die nächsten Schritte auf dem Ölmarkt zu beraten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf OPEC+ Kreise, dass die Förderkürzungen nach April reduziert werden könnten, wenn sich die Preise erholen.Bislang wird zudem erwartet, dass Saudi-Arabien seine zusätzlichen Kürzungen, die im Februar und März eine Million Barrel pro Tag betragen, im April auslaufen lassen.Die Lagerbestandsdaten der Energy Information Administration werden am Donnerstag veröffentlicht.WTI-Rohöl verbessert sich um 0,7 Prozent auf 60,46 USD/Barrel, Brent-Rohöl steigt um 0,9 Prozent auf 63,93 USD/Barrel.