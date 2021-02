DEUTSCHE BANK belässt QIAGEN NV auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen nach einer Online-Investorenveranstaltung auf "Buy" belassen. Finanzvorstand Roland Sackers habe die anhaltende, beispiellose Nachfrage nach den Covid-19-Testkits des Biotech-Unternehmens bestätigt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er sich zuversichtlich gezeigt, dass die nicht coronarelevanten Geschäftsbereiche im Jahr 2021 zu einem soliden Wachstum zurückkehren würden./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 06:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.