TeamViewer AG: TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente

Transaktionsvolumen aufgestockt: starke Nachfrage von deutschen und internationalen Investoren für Laufzeiten bis zu zehn Jahren

Platzierung am unteren Ende der Preisspanne mit durchschnittlicher Zinsmarge in Höhe von 1,2%

TeamViewer unterstreicht Engagement im Bereich Nachhaltigkeit mit dem ersten an ESG-Ziele geknüpften Schuldschein in der Software-Branche. Verwendung der Margengewinne aus verbessertem ESG-Score für Nachhaltigkeitsinitiativen



Göppingen, 18. Februar 2021: TeamViewer hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. EUR mit Nachhaltigkeitskomponente platziert. Die Zinsmarge des Darlehens ist an die Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) gekoppelt.

Aufgrund deutlicher Überzeichnung und großer Nachfrage deutscher und internationaler Banken sowie institutioneller Investoren wurde das Transaktionsvolumen von ursprünglich 150 Mio. EUR auf 300 Mio. EUR aufgestockt. Alle Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren wurden am unteren Ende der Preispanne platziert, sodass eine durchschnittliche Zinsmarge von 1,2% erzielt werden konnte. Obwohl Sustainalytics, ein führender ESG-Rating-Anbieter, TeamViewer bereits ein niedriges ESG-Risiko attestiert, hat das Software-Unternehmen sich weitere Verbesserungen in bestimmten ESG-Bereichen vorgenommen und die Zinsmarge an eine Steigerung des Sustainalytics ESG-Management-Scores geknüpft. Die möglichen Zinseinsparungen wird TeamViewer in Nachhaltigkeitsinitiativen investieren.