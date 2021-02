DEUTSCHE BANK belässt GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vierte Quartal des Herstelles von Spezialverpackungen sei gut ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick bestätigt./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:19 / GMT