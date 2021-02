Columbia Threadneedle Stratege: "Obacht bei Technologie- und Gesundheitswerten"

Doyle hält die strukturelle Wachstumsstory des Technologiesektors für intakt. Zudem verweist der Experte auf Aktienrückkaufprogramme, die es in diesem Segment nach wie vor gebe und die den Anlegern zugutekämen. Aber die Renditen im Jahr 2020 hätten weit über dem Normalen gelegen. Daraus folgert er: „Wenn der Markt Covid-19 auspreist, werden die übrigen Marktsegmente neu bewertet werden. Die Gewinne des Technologiesektors werden weiterhin strukturell wachsen, aber der Rest des Marktes wird schneller wachsen.“

Die Gewinnrendite von Technologieaktien gegenüber zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt Doyle zufolge bei 2,5 Prozent. „Ein solches Niveau hat historisch betrachtet auf die jüngsten vier Marktkorrekturen hingewiesen, es könnte also kurzfristig Turbulenzen geben.“ Die Gewinnrendite ist der Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), multipliziert mit 100. Sie gibt an, mit wieviel Prozent eine Aktie verzinst wird, was einen Vergleich mit Anleihen ermöglicht.

Die Ansicht, dass der Sektor sich auf Blasenniveau befinde, teilt Doyle aber nicht. Speziell die Halbleiterindustrie könne sich gut entwickeln, zumal vonseiten der US-Regierung keine umfassende Regulierung des Technologiesektors zu erwarten sei.