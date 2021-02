ISIN: DE0006131204

Umfirmierung vollzogen

Das Amtsgericht Duisburg hat am 15. Februar 2021 die von der Hauptversammlung vom 16. Juli 2020 beschlossenen Umfirmierung der IFA Hotel & Touristik AG in LS INVEST AG in das Handelsregister eingetragen. Die Umfirmierung der IFA Hotel & Touristik AG in LS INVEST AG ist damit vollzogen.

Duisburg, den 22. Februar 2021

LS Invest AG

Der Vorstand

