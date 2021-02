Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bericht Manchester United stellt Werben um BVB-Star Sancho ein Manchester United will einem Bericht des Portals "The Athletic" zufolge vorerst seine Bemühungen um einen Transfer von Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho nicht intensivieren. Zwar sei das grundsätzliche Interesse an dem 17 Jahre alten …