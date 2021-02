Hopium bestätigt, dass sein Wasserstoff-Limousinen-Prototyp im Juni 2021 kommt

Paris (ots/PRNewswire) - Die Zukunft steht vor der Tür. Der Rennfahrer Olivier

Der französische Hersteller Hopium, der Ende letzten Jahres an der Pariser Börsenotiert wurde, will mit seinem Fahrzeug, das bis 2025 auf die Straße kommt, zumWeltmarktführer in Sachen Wasserstoffmobilität werden.Um dieses industrielle Kunststück zu vollbringen, hat sich Olivier Lombard, CEOund Gründer von Hopium, mit einem Team von Experten umgeben, darunter derAutodesigner Félix Godard, der zuvor bei Porsche, Tesla oder kürzlich bei LucidMotors tätig war und das schnittige Design und die aerodynamischen Linien desHopium M?china entworfen hat, sowie Loïc Bouillo, Programs Director (ehemals PSAund Safran), der für die Orchestrierung der Entwicklung des Fahrzeugs und seinertechnologischen Plattform verantwortlich ist.Diese einzigartige Plattform, die Ende Januar vorgestellt wurde, setzt dieStandards für eine nächste Generation von Wasserstoffautos. Es wurde speziellentwickelt, um das am häufigsten vorkommende Element auf der Erde zu bedienenund es auf sein höchstes Niveau zu bringen.Das mit revolutionären, firmeneigenen Technologien ausgestattete Modellverspricht unübertroffene Leistungen für ein Wasserstofffahrzeug: 500+ PS und1000+ km Reichweite (629+ Meilen) bei einer Rekord-Tankzeit von nur 3 Minuten.Zukunftsweisend wird er Hyperkonnektivität, Sicherheit und Ergonomie in einerKabine vereinen, die sowohl sportlich als auch komfortabel ist und gleichzeitigden ökologischen Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird.Der Prototyp, der sich derzeit in einem fortgeschrittenen Fertigungsstadiumbefindet, ist der erste einer Serie, die zur Validierung der verschiedenen indas Fahrzeug integrierten Spitzentechnologien gedacht ist. Es ist ein wichtigerSchritt in der konsequenten Vorbereitung seiner Industrialisierung.Informationen zu HOPIUMDer High-Tech-Hersteller Hopium wurde von Olivier Lombard, dem jüngsten Gewinnerder 24 Stunden von Le Mans, gegründet und ist das Ergebnis seiner Erfahrungenals professioneller Rennfahrer.Olivier Lombard fährt seit 7 Jahren wasserstoffbetriebene Rennwagen und istdamit der weltweit erfahrenste Rennfahrer in diesem Bereich. Das Rennen war wieein Freiluftlabor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, über neueMobilitätslösungen nachzudenken, um den heutigen ökologischen Herausforderungenzu begegnen. Während der Transportsektor allein für 20 % derTreibhausgasemissionen verantwortlich ist, positioniert sich das Unternehmen alsAkteur in Sachen Klimawandel.Hopium vereint ein Team von führenden Partnern und Experten, die an der Spitzeder Innovation in den Bereichen Wasserstoff-Brennstoffzellen undAutomobiltechnik stehen.