WPD Pharmaceuticals kündigt Liefervereinbarung zu Berubicin für die bevorstehenden klinischen Studien an

Vancouver, British Columbia (24. Februar 2021) – WPD Pharmaceuticals (CSE:WBIO) (8SV1.F) („WPD“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Firma CNS Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNSP) („CNS“) unterzeichnet hat, um sich ein Prüfpräparat (Investigational Medicinal Product/„IMP“) für die Verwendung in den geplanten klinischen Studien zu Berubicin zu sichern. WPD wird die Hälfte der Charge kaufen, die zuvor von der Firma BSP Pharmaceuticals für CNS hergestellt wurde, und für die Studien WPD-201 und WPD-201P verwenden, die planmäßig in der ersten Jahreshälfte 2021 eingeleitet werden. Dieses Prüfpräparat wird von Clinigen Clinical Supplies Management im Auftrag von WPD gemäß den Anforderungen der aktuellen Guten Herstellungspraxis für Europa („cGMP“) von einer „Sachkundigen Person“ zertifiziert.