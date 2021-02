Nachhaltige Mobilitätslösungen für den urbanen Raum / "The Mission" geht mit der fünften Projektrunde an den Start

München/Frankfurt am Main (ots) - Kilometerlange Staus, überfüllte Busse und

Bahnen, Verkehrsunfälle, hohe Schadstoffbelastung: In Ballungsräumen sind die

Probleme in puncto urbaner Mobilität immens. Dazu tragen private und

geschäftliche Verkehrsteilnehmer gleichermaßen bei. Doch wie können Mensch und

Umwelt entlastet werden? Und mit welchen nachhaltigen Mobilitätslösungen lassen

sich klimaschädliche Emissionen, Lärm und Flächenverbrauch in Stadt und Land

verringern?



Diese Fragestellungen sind das beherrschende Thema der fünften Projektrunde der

Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission". Auch sie dauert drei Monate, steht

unter dem Motto "Mobility - Be Urban!" und startet am 25. Februar 2021. Die

Auftaktveranstaltung können Interessierte ab 9 Uhr über einen Livestream

(https://www.youtube.com/watch?v=2bKCFtG2opU&feature=youtu.be) verfolgen. The

Mission wurde 2019 von der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company

gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der Handelsblatt

Media Group und der Recyclinggesellschaft PreZero ins Leben gerufen. In den vier

vorherigen Projektrunden ging es um "Waste - Be Circular!", "Banking - Be

Green!", "Sports - Be Sustainable!" und "Work - Be Next!".









Das Interesse junger Talente, an nachhaltiger Mobilität für den urbanen Raum zu

arbeiten, ist groß: Mehr als 800 Bewerbungen sind eingegangen. Und trotz der

coronabedingten Einschränkungen im weltweiten Reiseverkehr konnten einmal mehr

zahlreiche internationale Talente für die neue Mission gewonnen werden, die sich

strikt an das erstellte Hygienekonzept halten. Vertreten sind nicht nur

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Europa, sondern auch aus Indien, Weißrussland

und Kolumbien. Die 19 Talente, die insgesamt fünf Teams bilden, gehören

unterschiedlichen Fachrichtungen an und bringen internationale Berufserfahrung

sowie spezifisches Know-how mit, unter anderem in den Bereichen

Informationstechnologie, Transportdesign und Umwelttechnik.



Über alle Gruppen hinweg wird nach Lösungen für die urbane Mobilität der Zukunft

gesucht. Dabei stehen unterschiedliche Themen im Fokus. So befasst sich ein Team

mit der Frage, wie es mit einer Plattformlösung möglich wird, den Warentransport

mittels verschiedener Fahrzeugarten effizient zu organisieren. Denkbar wäre zum

Beispiel der Einsatz von Drohnen für die letzte Meile. Die zweite Gruppe

konzentriert sich auf die Verbesserung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos im

ländlichen Bereich. Im dritten Team geht es um eine Plattform, die gerade Seite 2 ► Seite 1 von 3



