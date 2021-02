Die weltweit erste 24-Stunden-Konferenz für globale Venture-Investoren „Emergence 2021" startet am Freitag, den 5. März 2021 Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 26.02.2021, 15:27 | 26 | 0 | 0 26.02.2021, 15:27 | Veranstaltungshighlights Die weltweit erste 24-stündige Global Venture Investor Conference, Emergence 2021, wird am Freitag, den 5. März 2021, starten

Die Veranstaltung wird von Wholesale Investor, einer in Australien ansässigen führenden Plattform für private Investitionen, ausgerichtet

Mehr als 100 wachstumsstarke, aufstrebende Unternehmen, die Kapital und strategische Möglichkeiten suchen, werden an der Veranstaltung teilnehmen

Es werden mehr als 10.000 Delegierte erwartet, da die Veranstaltung weltweit live gestreamt wird

Weltweit anerkannte Keynote-Speaker werden einzeln und in Podiumsdiskussionen die neuesten Investmenttrends vorstellen

Emergence 2021 stellt eine echte Weltpremiere dar, denn es ist das erste Mal, dass eine Venture-Investoren-Konferenz 24 Stunden lang virtuell gestreamt wird und die globale Investment-Community der Sonne folgt SYDNEY, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die weltweit erste 24-stündige Global Venture Investor Conference, Emergence 2021, wird am Freitag, den 5. März 2021, starten. Die führende private Investmentplattform Wholesale Investor ist Gastgeber der Veranstaltung, auf der virtuell aufstrebende Wachstumsunternehmen aus aller Welt vorgestellt werden. Emergence 2021 wird für 24 Stunden virtuell gestreamt, beginnend in Sydney, Australien, und der Sonne folgend, rund um den Globus. Mehr als 100 wachstumsstarke, aufstrebende Unternehmen, die auf der Suche nach Kapital und strategischen Möglichkeiten sind, werden an der Veranstaltung teilnehmen. Es wird erwartet, dass mehr als 10.000 Delegierte an der Veranstaltung teilnehmen werden, da sie weltweit live gestreamt wird. Die Unternehmen präsentieren sich einem globalen Netzwerk von High-Net-Worth-, Professional- und Family-Office-Investoren und CEOs. Die Industrie wird durch Regierungen, Unternehmen und professionelle Dienstleistungsunternehmen vertreten. Die Emergence 2021 bietet Keynotes und Podiumsdiskussionen zu den neuesten Investmenttrends in den Bereichen KI, Fintech, Genomics, Life Sciences, Renewable Energy, Blockchain, Cybersecurity, ESG, STEM und Deeptech von renommierten Venture-Investoren. Die weltweit erste Konferenz wurde als Reaktion auf die globale Pandemie der letzten 12 Monate ins Leben gerufen, die Gründer und Investoren dazu zwingt, sich schnell mit der Kommunikation über Videokonferenzplattformen vertraut zu machen. Diese Herausforderung hat sich schnell zu einer Chance entwickelt, um Unternehmen einen globalen Zugang zu Investoren zu ermöglichen, ohne zu reisen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



