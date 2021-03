26. Februar 2021, Griffin Mining Limited - https://www.commodity-tv.com/play/griffin-mining-chinese-zinc-producer ... - gibt bekannt, dass man am 26. Februar 2021 über Panmure Gordon (UK) Limited gemäß den Bedingungen des am 25. Februar 2021 bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramms (der "Rückkauf") 25.000 Stammaktien zu je 0,01 $ Nennwert ("Stammaktien") an der Londoner Börse erworben hat (das "Programm"). Die erworbenen Aktien werden im Eigenbestand gehalten.