Advanced Blockchain AG hält Beteiligung am Fractal Projekt



01.03.2021

DE000A0M93V6) hat vor einiger Zeit für ihr Polkadot-bezogenes Portfolio eine Investition in

das Fractal Protokoll (

mehreren Tranchen insgesamt 3.770.000 des Fractal-eigenen FCL-Tokens erhalten.



Das Fractal-Protokoll nutzt Blockchaintechnologie in Verbindung mit Kryptowährungen, um

Werbung zu ermöglichen, die die Privatsphäre der Nutzer wahrt und gleichzeitig die Interaktion

dieser mit Anzeigen und Produkten fördert. Fractal ist Teil des Polkadot-Ökosystems, und

ergänzt so bisherige Investitionen des Polkadot-bezogenen Investmentportfolios der Advanced

Blockchain AG.



Das Fractal-Protokoll wurde entwickelt, um gleich mehreren Herausforderungen auf dem

Werbemarkt zu begegnen. Einerseits mangelt es vielen Werbeplattformen an Sicherheit und

Datenschutz, während einige der größeren Plattformen relativ sicher allerdings teuer sind. Auch

gibt es keine Möglichkeit, zu garantieren, dass ein Benutzer eine Anzeige tatsächlich sieht, oder

zu überprüfen, ob ein Benutzer, der eine Anzeige aufruft, in Wirklichkeit auch eine reale Person

ist.



Um diese und andere Probleme zu lösen, bietet das Fractal-Protokoll einen effektiven

Governance-Mechanismus, der eine unabhängige Zuordnung und Verifizierung ermöglicht, um

sicherzustellen dass ein Benutzer eine Anzeige tatsächlich angesehen oder anderweitig mit ihr

interagiert hat. Ein Treuhandmechanismus sichert die Auszahlungen an die Werbemedien und

versichert deren Ansprüche. Darüber hinaus wird das Engagement der Nutzer über einen Opt-in-

Mechanismus, eine datenschutzorientierte Nutzung der Daten und über die Vergabe eines Anteils

der Werbeeinnahmen an die Nutzer erzeugt.



Die frühphasig getätigte Investition stärkt nach dem nunmehrigen Listing des Tokens zugleich

das Investmentportfolio der Advanced Blockchain AG, die damit ihre Beteiligungen im

Polkadot-Ökosystem weiter ausbauen konnte. Die Polkadot-Blockchain und die Protokolle, die

auf ihr arbeiten, sind für die Advanced Blockchain AG von besonderem Interesse, da sie

Skalierbarkeit und Interoperabilität bieten, was sie zum idealen Kandidaten für den Einsatz in

vielen Branchen wie Finanzen und Werbung macht.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren anderen Projekten und

