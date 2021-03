Die Aktienmärkte starten nach der schwachen Vorwoche mit einer Rally - weil mit der Bank of Australia die erste Notenbank in den Panik-Modus verfallen ist nach dem massiven Anstieg der Renditen

Die Aktienmärkte starten nach der schwachen Vorwoche mit einer Rally - weil mit der Bank of Australia die erste Notenbank in den Panik-Modus verfallen ist nach dem massiven Anstieg der Renditen. Die Notenbank intervenierte durch Käufe am Anleihemarkt - und bringt damit die Renditen auch anderer Staatsanleihen wieder nach unten. Das ist eine Erleichterung für die Aktienmärkte - denn die Panik an den Märkten endet, wenn die Notenbanken in Panik verfallen (so die Formulierung von Michael Hartnett von der Bank of America). Dennoch: das ist wohl nur eine Pause, denn das Grundproblem bleibt ja bestehen: die Märkte erwarten Inflation, und mittels neuer Käufe von Anleihen durch Notenbanken kann man eben die Inflation eben nicht bekämpfen, sondern schürt die Inflationserwartungen noch weiter. Die Achillesverse der Aktienmärkte bleibt der Tech-Sektor..

