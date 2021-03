Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vox in der Zielgruppe 14 bis 49 erstmals unter den Top 3 Privatsendern Vox gehört in der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erstmals zu den drei meistgesehenen Privatsendern. Im Schnitt 7,1 Prozent der Zuschauer in diesem Alter schalteten im Februar das Programm von Vox ein, wie die Mediengruppe RTL am …