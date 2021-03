BERENBERG belässt Va-Q-Tec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Va-Q-Tec nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Anbieter von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern habe die eigenen Ziele problemlos erreicht und stehe 2021 vor einem weiteren Rekordjahr, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben