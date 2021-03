LFB reicht Marktzulassungsantrag für Eptacog beta (aktiviert), einen rekombinanten Gerinnungsfaktor VIIa, bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ein

Der Antrag basiert auf Daten aus drei prospektiven klinischen Phase-3-Studien (PERSEPT 1, PERSEPT 2 und PERSEPT 3), in denen Wirksamkeit und Sicherheit von Eptacog beta zur Behandlung von Blutungsepisoden bei Kindern und Erwachsenen mit kongenitaler Hämophilie A oder B mit Inhibitoren sowie zur Blutungsprophylaxe bei diesen Patienten, die sich einer Operation oder invasiven Maßnahmen unterziehen, evaluiert wurden. Das endgültige Ergebnis der Prüfung durch die EMA wird bis Mitte 2022 erwartet.

Diese Ankündigung erfolgt weniger als ein Jahr nach der Genehmigung des BLA-Antrags (Biologics License Application) durch die US-amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA im April 2020, die LFB für den Gerinnungsfaktor VIIa (rekombinant)-jncw (Eptacog beta) unter dem Handelsnamen SEVENFACT zur Behandlung und Kontrolle von Blutungsepisoden bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) mit Hämophilie A oder B mit Inhibitoren eingereicht hatte. Ein Anhang des sBLA-Antrags bezüglich der Wirksamkeit wird derzeit von der FDA geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung wird bis Mitte 2021 erwartet. Eine exklusive Lizenz zur Vermarktung von SEVENFACT in den USA und Kanada wurde HEMA Biologics erteilt, ein Jointventure von LFB und US WorldMeds.

Gleichzeitig meldet LFB die Onlineveröffentlichung der explorativen In-vitro-Studie zu Eptacog beta in Kombination mit Emicizumab in der Fachpublikation Haemophilia.1 Die Kombination von Eptacog beta mit Emicizumab bewirkt eine konzentrationsabhängige Zunahme der Thrombingenerierung in Hämophilieplasma, die im Vergleich zu normalem, nicht hämophilem Plasma schwächer ausfällt.

Diese explorativen Studienergebnisse beinhalten In-vitro-Daten, die das zugrundeliegende Konzept der Anwendung von Eptacog beta zur Behandlung von Durchbruchblutungen bei Hämophiliepatienten, die mit Emicizumab behandelt werden, unterstützen. Eine klinische Studie zur weiteren Evaluierung der Anwendung von SEVENFACT in dieser Patientenpopulation ist für das erste Quartal 2021 geplant.2 Die Empfehlung des Medical and Scientific Advisory Council (MASAC) der National Hemophilia Foundation in den USA unterstützt die Anwendung von SEVENFACT zur Behandlung von Durchbruchblutungen bei Patienten, die prophylaktisch mit Emicizumab behandelt werden.3