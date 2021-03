Der Name des Autors, der nach einem halben Leben in JU, CDU und CSU der Union den Rücken kehrt, ist der Redaktion bekannt. Sehr geehrter Herr Generalsekretär Blume, nach über 30 Jahren Mitgliedschaft in der Union, angefangen in der JU und CDU, zuletzt in der CSU in München, trete ich aus der Partei aus und

Der Beitrag Austritt aus der CSU – nach über 30 Jahren erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.