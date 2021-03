Stimmungsumfrage der Frankfurter Börse + Das Sentiment der Börse gibt Hinweise auf den zukünftigen Kursverlauf des DAX

Noch in der vergangenen Woche wirkten die Marktteilnehmer sehr verunsichert. So passierte es erneut, dass praktisch alle Anlageklassen verkauft wurden. Für gewöhnlich ist das ein merkwürdiges Verhalten, denn einige Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) verhalten sich oft entgegengesetzt. Wenn Anleihen, Aktien, Immobilien und Gold gleichzeitig abstürzen, dann ist das nur schwer zu erklären und in erster Linie psychologisch begründbar. Nachdem nun am Montag sofort wieder die Gegenbewegung einsetzte, gibt es ein Aufatmen. Seitdem steigen die Aktienkurse wieder.

Passend dazu sehen die Stimmungsdaten ziemlich bullish aus.