--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 4

Fusion/Übernahme/BeteiligungPremstaetten -* Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde eingetragen und ist ab sofortin Kraft* Das kombinierte Unternehmen bedient eine gemeinsame Kundenbasis von rund20.000 Kunden in den Anwendungsbereichen Consumer, Automotive, Medizintechnikund Industrie* Das Unternehmen bietet die gesamte Wertschöpfungskette für optische Lösungen,fokussiert auf die Technologiefelder Sensorik, Illumination und VisualisierungPremstätten, Österreich und München, Deutschland (3. März 2021) -- ams (SIX:AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibtbekannt, dass der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV") zwischenams Offer GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der ams AG,Muttergesellschaft der ams-Gruppe, und OSRAM Licht AG ("OSRAM") heute in Kraftgetreten ist. Mit über 110 Jahren gemeinsamer Geschichte und mehr als 15.000erteilten und angemeldeten Patenten agiert die Gruppe als ein Unternehmen undist klar darauf ausgerichtet, optische Lösungen für die Zukunft zu schaffen."Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und habendas Ziel, führende Technologien zu schaffen, die das Leben bereichern. Unsererund 30.000 Mitarbeiter weltweit arbeiten an Innovationen in den BereichenSensorik, Illumination und Visualisierung und schaffen Lösungen, die unsereKunden dabei helfen, neue Märkte zu erschließen. Durch die Zusammenführung vonams und OSRAM werden wir zu einem weltweit führenden Anbieter von optischenLösungen", sagte Alexander Everke, CEO der ams-Gruppe. "Die Kombination von amsund OSRAM schafft eine außergewöhnliche Basis an talentierten Mitarbeitern, mitder wir unsere rund 20.000 Kunden weltweit bedienen, und ich freue mich auf dieZusammenarbeit mit unserem gemeinsamen Team. Unsere Technologien sind daraufausgerichtet, Reisen sicherer, medizinische Diagnosen effektiver und dietäglichen Momente der Kommunikation erlebnisreicher zu machen. Gemeinsam werdenwir dabei unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellen. Von Emittern überoptische Komponenten und Module zu Sensoren, integrierten Schaltungen undAlgorithmen decken wir die gesamte Wertschöpfungskette für optische Lösungen miteinem beispiellosen Portfolio ab."