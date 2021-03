Düsseldorf (ots) - Mit ihrer Diversity-Initiative "THE SHIFT INITIATIVE" legt

die Handelsblatt Media Group (HMG) gemeinsam mit bestehenden Initiativen und

Unternehmen den Fokus auf Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor.

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März 2021 veranstaltet THE SHIFT INITIATIVE

by HMG erstmals eine übergreifende Themenwoche und widmet sich

aufmerksamkeitsstark dem Thema "business as female" in nie dagewesener Form auf

diversen Kanälen und Plattformen.



Direkt zum Start in die Themenwoche erleben die Teilnehmer*innen dabei ein ganz

besonderes Highlight: Im ersten "Female CEO Circle" diskutieren weibliche

Top-Leader wie Giny Boer (C&A), Tina Müller (Douglas) oder Eva Kreienkamp (BVG)

auf der virtuellen Bühne. Im weiteren Verlauf der Woche beleuchten dann die

Redaktionen von Handelsblatt und WirtschaftsWoche verschiedene Aspekte und

Fragen rund um das Thema Diversity in ihrer Print- und Online-Berichterstattung

sowie in den redaktionellen Podcasts und auf Instagram. Auch der

Handelsblatt-Wirtschaftsclub beteiligt sich an der Themenwoche und lädt zum

Experten-Call zum Thema "Gender Pay Gap" mit Handelsblatt-Chefredakteurin

Kirsten Ludowig.







nachhaltigen Wirtschaftswelt, die ihre Potenziale voll ausschöpft", sagt Andrea

Wasmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group. "Wir sehen Vielfalt als

wirtschaftlichen Erfolgsfaktor - jetzt und in Zukunft. Mit unserer Themenwoche

,business as female' leisten wir einen Beitrag zur gesellschaftlichen

Gesamtaufgabe, dem Diversity-Shift."



Die Themenwoche, die von Partnern wie Levi's und StepStone unterstützt wird, ist

nach dem THE SHIFT SUMMIT das zweite Format, mit dem die THE SHIFT INITIATIVE by

HMG die Aufmerksamkeit gezielt auf das Thema Diversity als wirtschaftlichen

Erfolgsfaktor lenkt. Den THE SHIFT SUMMIT, bei dem Speaker*innen wie Dr.

Stephanie Coßmann (Arbeitsdirektorin LANXESS AG), Miriam Meckel (CEO ada

Learning GmbH) oder Dennis Balslev (CEO/CSO IKEA) Deutschland diskutierten,

hatten im Oktober vergangenen Jahres rund 6.000 Zuschauer*innen an ihren

Bildschirmen verfolgt.



Das komplette Programm zur Themenwoche "business as female" gibt es hier:

https://anmeldung.me/businessasfemale/ (https://eur01.safelinks.protection.outlo

ok.com/?url=http%3A%2F%2Fpresse.handelsblatt.com%2Fi%2FY8rWPJ3lALJZubBxYNHLhwVBh

qCyRKVzGSUO9QZ4GoY&data=04%7C01%7Ct.halberschmidt%40handelsblattgroup.com%7Cb921

b89834204da0567d08d8dee8aa61%7C78a6b313ae8f4324ba3685e7b2bc6f1d%7C0%7C0%7C637504

439198772378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI

6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PBiCUAzAbX4bkcJmqkKXyEVfVUkbx1okqBZwW60VX3I

%3D&reserved=0)



Über die Handelsblatt Media Group:



Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien

GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in

Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet und

steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren

Entscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als zwei Millionen

Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudem

Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, führender Vermarkter für

Entscheidermedien, Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, Spezialist für

Corporate Content, Konzept und Vermarktung sowie weitere Beteiligungen.



Über THE SHIFT INITIATIVE:



THE SHIFT INITIATIVE ist die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group.

Sie verbindet bestehende Initiativen und bringt sie mit Role Models und

EntscheiderInnen aus Unternehmen zusammen. Das Ziel: Die Debatte über Vielfalt

als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor intensiv und lösungsorientiert gestalten -

mit vielfältigen Formaten und spannenden Inhalten. Die THE SHIFT INITIATIVE wird

von aktuell 19 Partnern, darunter Diversity-Initiativen und Netzwerke wie die

All Bright-Stiftung, Charta der Vielfalt und Beyond Gender Agenda, sowie

Unternehmen wie

www.handelsblatt.com/adv/shift-initiative (https://eur01.safelinks.protection.ou

tlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpresse.handelsblatt.com%2Fi%2Fq5WJ1Qa_dbs_00aPNuthMq

9V2voXwYpLqP97dkEAkoQ&data=04%7C01%7Ct.halberschmidt%40handelsblattgroup.com%7Cb

921b89834204da0567d08d8dee8aa61%7C78a6b313ae8f4324ba3685e7b2bc6f1d%7C0%7C0%7C637

504439198772378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJB

TiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y7m5E14DjwjhGCOt45znpsRUAgVYPr4bXxj%2FE0

1Awt8%3D&reserved=0)



Kontakt:



Aylin Menemencioglu

Leiterin Presse & Kommunikation

Tel.: 0211 887-1015

E-Mail: mailto:pressestelle@handelsblattgroup.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130118/4854610

OTS: Handelsblatt Media Group





"Female Leadership ist ein Schlüssel zu einer diversen, inklusiven undnachhaltigen Wirtschaftswelt, die ihre Potenziale voll ausschöpft", sagt AndreaWasmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group. "Wir sehen Vielfalt alswirtschaftlichen Erfolgsfaktor - jetzt und in Zukunft. Mit unserer Themenwoche,business as female' leisten wir einen Beitrag zur gesellschaftlichenGesamtaufgabe, dem Diversity-Shift."Die Themenwoche, die von Partnern wie Levi's und StepStone unterstützt wird, istnach dem THE SHIFT SUMMIT das zweite Format, mit dem die THE SHIFT INITIATIVE byHMG die Aufmerksamkeit gezielt auf das Thema Diversity als wirtschaftlichenErfolgsfaktor lenkt. Den THE SHIFT SUMMIT, bei dem Speaker*innen wie Dr.Stephanie Coßmann (Arbeitsdirektorin LANXESS AG), Miriam Meckel (CEO adaLearning GmbH) oder Dennis Balslev (CEO/CSO IKEA) Deutschland diskutierten,hatten im Oktober vergangenen Jahres rund 6.000 Zuschauer*innen an ihrenBildschirmen verfolgt.Das komplette Programm zur Themenwoche "business as female" gibt es hier:https://anmeldung.me/businessasfemale/ (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpresse.handelsblatt.com%2Fi%2FY8rWPJ3lALJZubBxYNHLhwVBhqCyRKVzGSUO9QZ4GoY&data=04%7C01%7Ct.halberschmidt%40handelsblattgroup.com%7Cb921b89834204da0567d08d8dee8aa61%7C78a6b313ae8f4324ba3685e7b2bc6f1d%7C0%7C0%7C637504439198772378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PBiCUAzAbX4bkcJmqkKXyEVfVUkbx1okqBZwW60VX3I%3D&reserved=0)Über die Handelsblatt Media Group:Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck MedienGmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen inDeutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet undsteht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihrenEntscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als zwei MillionenLeserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudemServiceunternehmen wie iq media marketing gmbh, führender Vermarkter fürEntscheidermedien, Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, Spezialist fürCorporate Content, Konzept und Vermarktung sowie weitere Beteiligungen.Über THE SHIFT INITIATIVE:THE SHIFT INITIATIVE ist die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group.Sie verbindet bestehende Initiativen und bringt sie mit Role Models undEntscheiderInnen aus Unternehmen zusammen. Das Ziel: Die Debatte über Vielfaltals wirtschaftlichen Erfolgsfaktor intensiv und lösungsorientiert gestalten -mit vielfältigen Formaten und spannenden Inhalten. Die THE SHIFT INITIATIVE wirdvon aktuell 19 Partnern, darunter Diversity-Initiativen und Netzwerke wie dieAll Bright-Stiftung, Charta der Vielfalt und Beyond Gender Agenda, sowieUnternehmen wie Allianz , Douglas, Vodafone und Lanxess, unterstützt. Mehr aufwww.handelsblatt.com/adv/shift-initiative (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpresse.handelsblatt.com%2Fi%2Fq5WJ1Qa_dbs_00aPNuthMq9V2voXwYpLqP97dkEAkoQ&data=04%7C01%7Ct.halberschmidt%40handelsblattgroup.com%7Cb921b89834204da0567d08d8dee8aa61%7C78a6b313ae8f4324ba3685e7b2bc6f1d%7C0%7C0%7C637504439198772378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y7m5E14DjwjhGCOt45znpsRUAgVYPr4bXxj%2FE01Awt8%3D&reserved=0)Kontakt:Aylin MenemenciogluLeiterin Presse & KommunikationTel.: 0211 887-1015E-Mail: mailto:pressestelle@handelsblattgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130118/4854610OTS: Handelsblatt Media Group