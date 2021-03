Eat-Beyond-Portfoliogesellschaft Nabati Foods engagiert starkes Führungsteam

Vancouver (British Columbia) und Edmonton (Alberta), 4. März 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, OTCPK: EATBF, FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Ausgeber, der sein Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor für pflanzliche und alternative Lebensmittel richtet, gibt bekannt, dass die Portfoliogesellschaft Nabati Foods Inc. („Nabati“) in dieser Woche eine beeindruckende Liste von Beratern und Directors vorgelegt hat, einschließlich des Chairman of the Board von Eat Beyond und des ehemaligen CEO von Mars Canada, Don Robinson.