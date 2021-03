BORN expandiert die B2B-Marktnetzwerk-Plattform Alkeon und transformiert Geschäftsmodelle – zunächst nur in der Messebranche

BORN hat die Expansion der innovativen B2B-Tochtergesellschaft Alkeon bekannt gegeben. Alkeon vereint als weltweit erstes globales SaaS-Marktnetzwerk Content, Community und Commerce, um Käufer und Verkäufer über eine erstklassige Plattform zu verbinden, die auf maschinellem Lernen basiert. Während der Pandemie 2020 ergab sich für Unternehmen aller Kategorien eine unmittelbare Notwendigkeit der Neuorientierung, da aufgrund der Absagen von physischen Veranstaltungen weltweit mehr als 10.000 Handelsmessen ausfielen. BORN, ein zweckorientiertes Lifestyle-Unternehmen, das bei Entdeckung, Onlinetransaktionen und Vernetzung von B2B- und B2C-Communitys neue Wege geht, nutzte den günstigen Moment, um seine Technologielösungen innerhalb kurzer Zeit zu skalieren und zu verbessern. Das Unternehmen gründete formell die Tochtergesellschaft Alkeon, die Unternehmen als Partner dabei unterstützen will, sich optimal an die aktuellen und künftigen Landschaften anzupassen.

Alkeon entwickelt Technologien, die Ästhetik und Funktionalität kombinieren, und hilft Marken beim Aufbau eines Always-on-Geschäftsmodells, der digitalen Optimierung ihrer bestehenden Infrastruktur, der Gewinnung detaillierter Einblicke in ihre Zielgruppen und vieles mehr. Der Marktnetzwerk-Anbieter wird sich zunächst auf die unmittelbaren Bedürfnissen der globalen Messebranche konzentrieren und bis Ende des Jahres mehr als 15.000 Käufer und 150.000 neue Produkte repräsentieren. Die B2B-Lösung konnte ein rasantes Wachstum erzielen und Verträge mit einigen der einflussreichsten globalen Messen abschließen, darunter Tranoï (Teil von GL Events), Cosmoprof, Brand Assembly, Reassemble, Esxence und Bridal Harrogate.

Jean-Christophe, Gründer und CEO von BORN, kommentiert: „Wir haben seit einigen Jahren Lücken in den B2B- und B2C-Lieferketten identifiziert. In beiden Bereichen werden für viele Funktionen nach wie vor analoge Systeme eingesetzt, denen die Vorteile umfassender digitaler Fähigkeiten, Zielgruppenanalysen und die Möglichkeiten zur Erweiterung und Verbesserung herkömmlicher Geschäftsmodelle fehlen. Im letzten Jahr sind diese Lücken noch spürbarer geworden, sodass viele Unternehmen dazu gezwungen sind, sich schnell zu modernisieren, um überleben zu können. Das Messepublikum, das pandemiebedingt zu Hause bleiben musste, ist für den globalen Handel unverzichtbar. Die von uns entwickelten technischen Lösungen sind für mehrere Branchen relevant, wir haben jedoch entschieden, uns zunächst auf diesen wichtigen Sektor zu konzentrieren, der die Wirtschaft rund um den Globus am Laufen hält. Auf lange Sicht werden Unternehmen, einschließlich der Messeveranstalter, ein hybrides Modell benötigen, das in der Lage ist, die besten Technologien mit den Vorteilen physischer Interaktionen zu verbinden. Wir stellen Lösungen für die Gegenwart und die kommenden Jahre bereit.“