Die führende Automatisierungsplattform verzeichnete eine Rekordzahl an Kunden, verdoppelte die Mitarbeiterzahl und sicherte sich die Finanzierung durch das führende Wachstumskapitalunternehmen ICONIQ Capital.

„Von all unseren Erfolgen im Jahr 2020 macht ich der NPS-Wert von 72 ganz besonders stolz", erklärte Ray Grady, Präsident und CEO von Conexiom. Ein NPS von 72 ist in der Softwarebranche mehr als selten. Diese Bewertung spiegelt wirklich den Wert wider, den unsere Teams für Produkte und Kundenerfolg täglich liefern. Unsere Kunden wissen, dass sie Conexiom vertrauen können, wenn es darum geht, ihre Geschäftsziele zu erreichen, die Kapitalrentabilität übertreffen und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten."

Branchenführende Hersteller und Distributoren wie Chevron, HP und Bunzl haben sich 2020 für die Automatisierungsplattform von Conexiom entschieden, um die Geschäftsstabilität während der Pandemie aufrechtzuerhalten und eine kontinuierliche, beispiellose betriebliche Effizienz zu erzielen, die Kosten und Fehler reduziert und den Kundenservice verbessert.

Conexiom hat es sich zur Aufgabe gemacht, die teure, zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Bearbeitung von Kundenaufträgen und Rechnungen zu eliminieren. Kleine und große Unternehmen benötigen eine Automatisierungsplattform wie Conexiom, um manuelle Eingaben und Genehmigungen bei der Auftragserfassung abzuschaffen und komplexe, unstrukturierte Daten in berührungslose, strukturierte Daten umzuwandeln, die 100 % präzise sind und nahtlos in das ERP-System des Kunden geliefert werden.

Mit manuellen B2B-Kundenaufträgen in Höhe von über 15 Billionen USD allein in den USA, Nordamerika und Europa pro Jahr ist diese Gelegenheit zur Automatisierung von Kundenaufträgen nicht unbemerkt geblieben. Aufgrund dieser wachsenden Chance hat ICONIQ Capital im vergangenen Sommer 40 Millionen USD als strategische Wachstumsinvestition in Conexiom investiert.