STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Am Freitagvormittag notiert der deutsche Leitindex 0,5% schwächer und muss die Marke von 14.000 Punkten erneut abgeben. Anleger scheinen sichtlich dem Wochenende entgegenzufiebern und Gewinne mehrheitlich mitzunehmen. Für Impulse könnten am Nachmittag aber noch die Zahlen zum US-Arbeitsmarkt sorgen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Wie bereits in den letzten Handelstagen werden auch am Freitag die Papiere des zukünftigen DAX-Mitglieds Siemens Energy rege gehandelt. Nachdem die Aktie gestern um bis zu 5% abgeben musste, präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie heute wieder erholt und notiert 1% fester. 2. Daimler (WKN 710000)

Traditionell beliebt unter den Anlegern sind auch die Papiere der Daimler AG. Die Aktie des Schwäbischen Automobilkonzerns notiert zum Mittag gut 1% im Plus. Die Daimler-Aktie kann am Freitag von einer positiven Analysten-Einschätzung der DZ Bank profitieren. 3. CureVac (WKN A2P71U)

Für gute Laune bei Anlegern sorgen kurz vor dem Wochenende auch die Papiere des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac. Am Freitagmittag notiert die Aktie 2% im Plus. Gestern gab CureVac bekannt, bei der Impfstoff-Herstellung mit dem schweizerischen Pharma-Riesen Novartis zu kooperieren.

Börse Stuttgart auf YouTube

Börsenmillionärin Beate Sander wird uns mit ihrer Leidenschaft für die Börse noch lange in Erinnerung bleiben. Jetzt tritt Sohn Uwe in ihre Fußstapfen und möchte das Hobby Börse weiter ausbauen. Wie er das Depot seiner Mutter weiterführt, von welchen Aktien er sich getrennt hat und was er Börsenneulingen rät - hier seine Einschätzungen im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Xs82hKhPBV0