wallstreet:online AG: Aktien bei Privatanlegern so beliebt wie noch nie

Privatanleger investieren immer stärker in Aktien und Fonds, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Aktieninstituts zeigt

wallstreet:online-Umfrage bestätigt Trend zu mehr Wertpapierdepots und wachsender Bedeutung von Online-Brokern wie dem Smartbroker

Enorme User-Beteiligung in wallstreet:online-Foren verdeutlicht gestiegenes Interesse

Berlin, 8. März 2021

Eine aktuelle Umfrage der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiberin mehrerer Finanzportale und Deutschlands größter Finanzcommunity, bestätigt: Die Aktienkultur in Deutschland hat in den vergangenen zwölf Monaten einen regelrechten Boom erlebt. Damit wird auch die jüngste Studie des Deutschen Aktieninstituts gestützt, laut der im Jahr 2020 mehr als 12 Millionen Deutsche in Aktien oder Fonds investiert waren - der höchste Wert seit 20 Jahren. Durch die hohe Attraktivität der Aktienanlage nehmen kostengünstige Online- und Neobroker einen immer größeren Stellenwert bei Privatanlegern ein, wie eine Ende Februar 2021 durchgeführte Kurzbefragung der Nutzer des Finanzportals www.wallstreet-online.de unterstreicht.

In der aktuellen "Umfrage des Monats" im Februar 2021 gaben rund 15 Prozent der teilnehmenden Personen an, dass sie in den vergangenen sechs Monaten ein neues Wertpapierdepot bei einem Online- oder Neobroker eröffnet haben. Knapp 14 Prozent der Umfrageteilnehmer erwägen den Wechsel zu einem kostengünstigeren Anbieter. Dies zeigt, dass die Community-Nutzer sehr preisbewusst agieren.

"Die boomenden Privatanlegerzahlen spüren wir als Online-Finanzcommunity natürlich sehr deutlich. Dabei spielt sicherlich auch das Thema Digitalisierung eine Schlüsselrolle. Durch die Nutzung eines Online-Brokers war es noch nie so einfach und vor allem noch nie so kostengünstig wie heute, in Aktien zu investieren. Das merken wir auch bei unserem eigenen Angebot, dem Smartbroker, dessen Nutzerzahlen zuletzt ebenfalls deutlich gestiegen sind und die Marke von 100.000 eröffneten Depots überschritten haben", so Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG.