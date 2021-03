Neue Bohrergebnisse zeigen auf, wie schnell die Goldvorkommen auf der Hemi-Entdeckung wachsen können.



Quelle: De Grey Mining

Diucon

Mit den jüngsten Bohrungen in der Diucon-Zone konzentrierte sich De Grey auf die Ausdehnungen in die Tiefe und westlich der zuvor gemeldeten Vererzung. Die Ergebnisse bezeichnet man als „äußerst ermutigend“, da man auf breite Vererzungszonen stieß. Die Bohrungen laufen weiter und untersuchen immer noch die Tiefen- sowie die westliche Ausdehnung der Mineralisierung, wobei man die Bohrungen in vergleichsweise großen Abständen von 160 Metern abteuft.

Die Highlights der letzten Bohrungen waren

‒ 34 Meter mit 1,8 g/t Gold ab 40 Meter Tiefe und

‒ 121 Meter mit 1,1 g/t Gold ab 80 Meter (inkl. 17 Meter mit 3,5 g/t Gold).

Hinzu kommt, dass noch die Analyseergebnisse aus einer Zone mit Sulfidvererzung 80 Meter unterhalb einer anderen Bohrung ausstehen, für die man zudem eine Tiefenerweiterung mit Diamantkernbohrer plant.

Darüber hinaus wies De Grey auf Diucon unter anderem 36 Meter mit 2,0 g/t Gold nach, darunter 12 Meter mit 4,6 g/t Gold. Auch hier ist die Vertiefung der Bohrung mit einem Diamantkernbohrer geplant, da das Bohrloch in Vererzung endete. In der Vergangenheit hatte De Grey in diesem Bereich auch 99 Meter mit 1,0 g/t Gold inkl. 19 Meter mit 2,0 g/t Gold und 6 Meter mit 4,5 g/t Gold identifiziert.

Eagle

In der Eagle-Zone haben die jüngsten RC-Bohrungen (Rückspülbohrungen) weitere, sulfidreiche Verwitterungen in einer Intrusion ähnlich wie bei Diucon und den anderen Hemi-Zonen nachgewiesen. Auch hier ist die Vererzung in Streichrichtung und in die Tiefe offen – für weitere Funde.

Die besten Bohrergebnisse aus der Eagle-Zone waren:

‒ 123 Meter mit 1,0 g/t Gold inkl. 26 Meter mit 1,8 g/t Gold und 39 Meter mit 1,6 g/t Gold,

‒ 35 Meter mit 0,7 g/t Gold inkl. 10 Meter mit 1,1 g/t Gold und 5 Meter mit 1,5 g/t Gold und

‒ 5 Meter mit 1,3 g/t Gold.

Diese neuen Bohrergebnisse stammen aus einem Bereich 160 Meter entlang des Streichens des bereits gemeldeten Abschnitts von 68 Metern mit 0,7 g/t Gold inkl. 6 Meter mit 2,0 g/t Gold und 18 Meter mit 1,3 g/t Gold. Auch hier setzt De Grey die Bohrungen mit Abständen von 160 Meter und in die Tiefe fort, um die Goldvorkommen auszuweiten.

Fazit:

Diucon und Eagle sind wie die Falcon-Zone gute Beispiele dafür, welches Potenzial für De Grey besteht, die Goldvorkommen von Hemi schnell zu erhöhen. Das Unternehmen hatte Falcon erst im September 2020 entdeckt und die Zone seitdem substanziell ausgeweitet. Diucon und Eagle hatte man erst im Januar 2021 entdeckt und diese neuesten Zonen der Hemi-Entdeckung mit RC-Bohrungen in weiten Abständen schnell voranbringen können.

Angesichts der positiven Ergebnisse setzt De Grey nun die Erweiterungsbohrungen auf Diucon und Eagle fort und wird zudem ein viertes RC-Bohrgerät zum Einsatz bringen, um damit zu beginnen, die Scooby-Intrusion zu erbohren. Von dort hatte De Grey im Januar ermutigende Ergebnisse so genannter Aircore-Bohrungen gemeldet. Gleichzeitig teufen zwei RC- und drei Diamantkernbohrer Erweiterungs- und Bestimmungsbohrungen in anderen Hemi-Zonen ab, um Ressourcen zu definieren. Mit zwei Aircore-Bohrern ist De Grey parallel dazu auf der Suche nach neuen Entdeckungen im weiteren Umfeld von Hemi.

Die Zeichen stehen also weiterhin auf Wachstum! Gleichzeitig rück der Zeitpunkt näher, an dem De Grey die Karten auf den Tisch und die erste Ressourcenschätzung zu Hemi vorlegen wird. Dieses Ereignis, das große Auswirkungen auf den Aktienkurs haben dürfte, ist für Mitte 2021 angekündigt.

