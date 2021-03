Wallstreet:online: Wachstum wird fortgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die wallstreet:online AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen konsolidierten Gesamtumsatz von 28,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,3 Mio. Euro erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen, um den Aufwand der Neukundengewinnung bereinigt, ein bereinigtes operatives EBITDA von rund 11,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies entspreche einer Marge von etwa 41,0 Prozent. Das operative EBITDA beinhalte einen Sondereffekt über insgesamt 2,7 Mio. Euro, der laut GBC im Wesentlichen aus einem außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung der Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH stamme. Vor dem Hintergrund eines anhaltend dynamischen Geschäftsverlaufs rechne das Management für 2021 mit einer Fortsetzung des rasanten Wachstumskurses. Demnach werde der Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 45 und 50 Mio. Euro liegen. Auf Ergebnisebene solle ein konsolidiertes operatives EBITDA in einer Bandbreite von 4,0 bis 6,0 Mio. Euro erreicht werden.