WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit erneuten Zuwächsen abgeschlossen. Der ATX verbesserte sich um weitere 0,44 Prozent auf 3147,61 Punkte. Damit verbuchte der österreichische Aktienmarkt in der laufenden Wochen bereits den vierten Gewinntag in Folge. An den zwei Vortagen hatte der ATX aber jeweils nur sehr moderate 0,02 Prozent zugelegt.

Auch an der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen überwogen am Berichtstag die positiven Vorzeichen. Neue Rekordstände markierten zudem der Dax und der Dow Jones.