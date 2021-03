Zooplus – Der Tierbedarfs-Händler ist ein Gewinner der Covid-19-Pandemie!

Tierbedarfs-Händler wie Zooplus erzielten im Corona-Jahr 2020 kräftige Umsatzzuwächse.

Pullback Trading-Strategie

Symbol: ZO1 ISIN: DE0005111702





Rückblick: Zooplus ist eine Unternehmensgruppe, die als Online-Händler für Heimtierbedarf europaweit tätig ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weiteren europäischen Märkten aktiv. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Tierfutter und Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Nach einer Seitwärtsphase ging die Aktie in die Trendbeschleunigung über. Auf diese starke Anzugsphase folgte eine ebenso scharfe Korrektur.