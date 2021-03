Ermutigende geologische Befunde sind ein gutes Vorzeichen für bevorstehende Exploration von Ready Set Gold.

Ready Set Gold Corp. ( CSE: RDY; FRA: 0MZ ) ist kein “one-trick-poney”, sondern besitzt neben seinem Flaggschiff-Goldprojekt Northshore ein ganzes Portfolio an Liegenschaften, die ebenfalls typische Signaturen des Hemlo/Schreiber Grünsteingürtels in Ontario aufweisen. Darauf macht das Unternehmen in seiner jüngsten Meldung im Rahmen einer Bestandaufnahme seines Portfolios aufmerksam.

Von Interesse ist besonders ein Projekt in der Frühphase, das südlich von Northshore gelegen ist und direkt an das Barrick-Joint Venture mit Metalcorp. angrenzt (siehe Abbildung 1). Die zwei Claimblocks tragen die Namen Hemlo Eastern Flanks North und Hemlo Eastern Flanks South und grenzen direkt an ein neues JV von Barrick. Die Ready Set-Geologen sind nun bei ihrer eingehenden Neuinterpretation zu dem Schluss gekommen, dass Eastern Flanks von einem bedeutenden strukturellen Großtrend durchzogen wird, der auf eine mögliche Verwandtschaft mit der geologischen Umgebung der Lagerstätte Hemlo hindeutet.

Das Projekt Hemlo Eastern Flanks liegt innerhalb des goldproduzierenden Hemlo Camps im gleichen Strukturtrend wie die bedeutende Goldlagerstätte Hemlo. Das 4.456 Hektar große Projekt besteht aus zwei Claim-Blöcken (siehe Abb. 1). Die westliche Grenze des nördlichen Claim-Blocks liegt nur 25 km von der Hemlo-Mine entfernt und umgibt die Claims von MetalCorp, die Ende 2020 Gegenstand einer Joint-Venture-Vereinbarung (siehe MetalCorp-Meldung vom 20. November 2020) mit Barrick Gold (TSX.ABX) waren. Dabei erhielt MetalCorp (MTC.V) eine nicht rückzahlbare Barzahlung in Höhe von 3 Mio. CAD und eine Arbeitsverpflichtung in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. CAD über einen Zeitraum von drei Jahren, um einen Anteil von 80 % an dem Projekt zu erwerben.

Brad Lazich, VP Exploration von Ready Set Gold Corp. sagte: "Es ist ein sehr ermutigender Beginn unserer Evaluierungsarbeiten auf dem großen und aussichtsreichen Grundstück Hemlo Eastern Flanks. Unsere erste Zusammenstellung zeigt, dass die Gesteinsart und die geologische Umgebung derjenigen der Mine Hemlo sehr ähnlich ist. Diese Neuinterpretation erlaubt nun ein gezielteres Explorationsmodell für die Frühphase.“

Ready Set Gold bereitet sich auf ein erstes Explorationsprogramm zur Erkundung der Claims vor. Diese Exploration wird voraussichtlich eine detaillierte luft- und/oder bodengestützte magnetische Untersuchung beinhalten, gefolgt von Oberflächenkartierungen, Probenahmen und einer Bodenuntersuchung.

Abbildung 1: Claims-Karte von Ready Set Golds Hemlo Eastern Flanks Projekt

Abbildung 2: Geologische Zusammenstellung von Hemlo Eastern Flanks mit dem interpretierten Hemlo-Trend und unterstützenden magnetischen Daten der Regierung.

Ready Set Gold Corp, CEO & Director, Christian Scovenna kommentierte: "Unser Fokus liegt weiterhin auf unserem Flaggschiff-Projekt Northshore, aber wir sind durch die neue Interpretation von East Flanks sehr ermutigt. Wir freuen uns darauf, Ende des zweiten oder Anfang des dritten Quartals dieses Jahres das Projekt Hemlo Eastern Flanks voranzutreiben".

