War dies nur eine kurze Rekordstimmung für den DAX? Zumindest gab es ein Rekordhoch zu vermelden, wenn auch nur für wenige Minuten. Welche Werte waren besonders stark?

Knappes neues Rekordhoch im DAX erreicht, die Automobilaktien treiben den DAX an. Was waren die Fakten? Ihr Marktbericht der LS-X am Abend des 16.03.2021.