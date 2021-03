Caledonia wird in den GDXJ Index aufgenommen

St. Helier, 17. März, 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... ) stellt fest, dass es nach der Überprüfung des GDXJ-Index im ersten Quartal 2021 zum ersten Mal in den MVIS Global Junior Gold Miners Index ("GDXJ-Index") aufgenommen werden soll.

Der GDXJ-Index bildet die Grundlage verschiedener passiver Goldsektor-Investmentfonds auf dem nordamerikanischen Markt, wobei der bedeutendste der 5,2 Milliarden Dollar schwere VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ist. Die Aufnahme von Caledonia in den Index wird am Freitag, den 19. März 2021, erfolgen.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, sagte:

"Ich freue mich über unsere bevorstehende Aufnahme in den GDXJ Index. Die Notierung unserer Aktien an der NYSE American hat unsere Liquidität deutlich erhöht und die Aufnahme in den Index sollte unseren Bekanntheitsgrad bei privaten und institutionellen Anlegern weiter steigern.

"Die Aufnahme von Caledonia in den Index ist ein wichtiger Meilenstein für unser Geschäft und kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da die Inbetriebnahme von Central Shaft im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden soll."

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Informationen", "Finanzausblicke" oder "zukunftsgerichtete Finanzinformationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind.Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und dass sie sich dementsprechend nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollten. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

