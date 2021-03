Vor der FED-Sitzung wurde das Rekordlevel im DAX noch einmal bestätigt. Erneut haben die Automobilwerte den Index bewegt und deuten noch kein Ende der Rallye an. Was steckt dahinter?

Konsolidierung auf höchstem Niveau

Nur 50 Punkte unter dem Allzeithoch eröffnete der DAX heute die Vorbörse mit positiven News in den Handel. Vor allem Volkswagen geriet hier in das Visier der Anleger, wie heute Morgen der Händler im Interview erörterte:

Im weiteren Handelsverlauf gab es wenig Bewegung. Noch weniger Bewegung als gestern, also bereits die Volatilität abgenommen hatte. Erst am Nachmittag zur Eröffnung der Wall Street konnte der DAX aus seiner geringen Spanne ausbrechen und noch einmal an das Rekordhoch vom Vortag aufschliessen. Punktgenau, wie die Tagesparameter aufzeigen:

Eröffnung 14.565,29 Tageshoch 14.601,63 Tagestief 14.539,70 Vortageskurs 14.557,58 Schlusskurs 14.596,61

Damit bleibt es direkt an den Rekordhochs spannend und ohne weitere Entscheidung, wie der heutige Intraday-Verlauf an der LS-Exchange zeigt:

Maßgeblich dürfte der Verlauf nach der FED-Sitzung heute am Abend sein. Im Vorfeld war der Dow Jones bereits sehr volatil und hat ebenfalls wie der DAX an seinem Rekordhoch eine Entscheidung versucht zu erzwingen. Diese steht ebenfalls noch aus.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Auch am Mittwoch hat die Volkswagen-Aktie ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Beinahe um 10 Prozent legte der Wert im DAX heute zu, die Stimmaktien sogar noch stärker. Darüber sprachen wir am Morgen bereits und heute im Mittags-Update:

Auch die Aktien von BMW profitierten vom Thema Elektroautos. Ab dem Jahr 2030 soll jeder zweite weltweit verkaufte BMW ein Elektroauto sein. Dabei geht es vor allem um das Thema Nachhaltigkeit, wie man aus der Konzernzentrale in München erfahren durfte. Dieser Plan wird schrittweise umgesetzt. In zwei Jahren sollen etwa 90 Prozent der Marktsegmente von BMW mindestens ein vollelektrisches Modell enthalten und Ende 2025 sollen bereits zwei Millionen Elektroautos verkauft worden sein.

Legt man die aktuellen Zahlen zugrunde, würde dies einer Verzehnfachung im Vergleich zum Jahr 2020 entsprechen. Bis zur "Ziellinie" dieser Prognose soll dann im Jahr 2030 jeder zweite weltweit verkaufte BMW vollelektrisch sein.

Ambitionierte Zahlen, die Anleger heute erfreuten und im Gesamtkontext auch der Continental-Aktie halfen.

Die andere Seite der DAX-Ranking-Liste führten im negativen Bereich die Delivery Hero an. Es gab hierzu keine Meldung.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild kann nun in einem aufsteigenden Dreieck weiter an der Oberseite bleiben und sich somit nahe den Rekordlevels bewegen. Dies stellt sich optisch wie folgt dar:

Gerne blicken wir morgen wieder gegen 8.30 Uhr im Interview mit Ingmar Königshofen auf die Ergebnisse der FED-Sitzung und bereiten Sie auf den Handelstag vor.

Schalten Sie dazu unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

