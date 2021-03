DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Dividende

A.S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 0,90 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 v



18.03.2021

Der Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, die für den 6. Mai 2021 terminiert ist, wird von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,90 € je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2020 an die Aktionäre auszuschütten. Damit liegt die vorgeschlagene Dividende deutlich über dem Niveau von rund 0,25 € je Stückaktie, das auf Basis der bisherigen Dividendenpolitik und den am 2. März 2021 veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für 2020 zu erwarten gewesen wäre. Dem entsprechenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung angeschlossen.