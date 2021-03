Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse lohnt ein Blick auf die charttechnische Ausgangslage der Aktie von Trulieve Cannabis Corp.

Das Unternehmen hat die Veröffentlichung der Daten für das vierte Quartal 2020 für den heutigen Dienstag (23.03.) angekündigt. Auf die Q4-Daten selbst werden wir in unserer anstehenden E-Mail-Ausgabe detailliert eingehen.

Die Stimmung unter den Marktakteuren vor den Zahlen scheint offenkundig „erwartungsvoll“ zu sein. Zumindest suggeriert das die jüngste Kursentwicklung. Vorsicht ist im Vorfeld der Veröffentlichung jedoch allemal geboten. Nicht immer wusste Trulieve in der Vergangenheit vollumfänglich zu überzeugen. Stellvertretend sei auf die vorherigen Q3-Daten (veröffentlicht am 17.11.2020) verwiesen, die damals zwar umsatzseitig überzeugen konnten, aber auf der Ergebnisseite etwas hinter den Erwartungen zurückblieben. Hier noch einmal die Q3-Daten im Überblick: Der Gesamtumsatz belief sich im dritten Quartal 2020 auf 136,3 Mio. US-Dollar. Trulieve erzielte damals einen Nettogewinn in Höhe von 4,7 Mio. US-Dollar. Das adjustierte EBITDA betrug im dritten Quartal 2020 67,5 Mio. US-Dollar. Diese Q3-Daten werden nun der Maßstab für die frischen Q4-Daten sein…

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie derzeit einen sehr robusten Eindruck. Nach dem Februar-Hoch im Bereich von 53 US-Dollar konnte Trulieve die Korrektur auf den Bereich von 41 US-Dollar begrenzen. Zuletzt unternahm der Wert diverse Versuche, das Februar-Hoch noch einmal zu attackieren. Zwar gelang es der Aktie hierbei, ein neues 52-Wochen-Hoch (53,7 US-Dollar) auszubauen, doch zu einer entscheidenden Loslösung von den 53 US-Dollar bzw. dem Februar-Hoch kam es hierdurch nicht. Unmittelbar vor den Zahlen hat sich die Aktie nun wieder auf den Bereich von 50,0 US-Dollar zurückgezogen.

Kurzum. Die Q4-Zahlen könnten der Aktie frische Impulse geben. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 53,0 / 53,7 US-Dollar die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Problematisch könnte es hingegen werden, sollte es für die Aktie unter die Zone 41 / 38 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.