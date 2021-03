Euro Manganese gibt Privatplatzierung bekannt, um die Entwicklung von hochreinen Manganprodukten zu beschleunigen Nachrichtenquelle: globenewswire | 23.03.2021, 21:09 | 50 | 0 | 0 23.03.2021, 21:09 | NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN Privatplatzierung in Höhe von 30,0 Millionen AUD (29,0 Millionen CAD) überzeichnet, bei hoher Beteiligung institutioneller Anleger

Erlöse aus dem Angebot werden dazu verwendet, das Chvaletice Manganprojekt voranzutreiben und den wahrscheinlichen Abschluss aller Standort- und technischen Arbeiten im Jahr 2022 zu ermöglichen, die für eine endgültige Anlageentscheidung erforderlich sind

Das Angebot wurde von einem strategischen Anleger und einem ESG-orientierten Fonds gestützt, mit starker Unterstützung durch mehrere bestehende institutionelle Aktionäre

Die Nachfrage nach hochreinen Manganprodukten steigt weiter stark an, gestärkt durch die jüngsten Marktentwicklungen VANCOUVER, British Columbia, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, ein Privatplatzierungsangebot (das „Angebot“) über 50.000.000 CHESS Depositary Interests („CDIs“, wobei jedes CDI einer Stammaktie entspricht (jeweils eine „Aktie“)) zu einem Preis von 0,60 AUD je CDI anzukündigen, womit ein Gesamtbruttoerlös von 30,0 Millionen AUD (29,0 Millionen CAD) erzielt wird (das „Angebot“). Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden von dem Unternehmen dazu verwendet, sein Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik voranzutreiben (das „Projekt“). Die Erlöse werden insbesondere für den Abschluss der Montage und die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage für hochreine Manganprodukte des Unternehmens (die „Demonstrationsanlage“), das erste Betriebsjahr der Demonstrationsanlage, den Abschluss der Projektgenehmigung und der Machbarkeitsstudie, für Zahlungen für bestimmte geplante Käufe von Grundstücken und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot wurde von einem strategischen Anleger und einem ESG-orientierten Fonds gestützt und erhielt auch starke Unterstützung durch mehrere bestehende institutionelle Aktionäre. Die zweite Tranche des Angebots wird genutzt, um zwei neue institutionelle Anleger einzubringen, die ESG-Projekte und die Marktgelegenheiten für hochreines Mangan in Europa sehr erfolgsversprechend einschätzen. Das Unternehmen setzt seine Gespräche mit mehreren potenziellen Projektpartnern und Kunden fort, die von den einzigartigen Eigenschaften des Chvaletice Manganprojekts – des europäischen Standorts, der hohen Qualität der vom Unternehmen angestrebten Manganprodukte und der außergewöhnlichen Umweltverträglichkeit des Projekts – begeistert sind. Die durch die Platzierung eingenommenen Mittel und die daraus resultierende Beschleunigung der Projektentwicklungsinitiativen werden dem Unternehmen sehr dabei helfen, diese Gespräche voranzutreiben. Seite 2 ► Seite 1 von 5



