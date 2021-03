5G, BioTech, Klimawandel – spannende Aktien für Zukunftsthemen

Bei Energy Recovery (A0NJUL) geht es um Energierückgewinnung, was spannend ist in Zeiten des Klimawandels und dem damit verbundenen Sparen von Energie. Das Unternehmen will ungenutzte Druckenergie optimiert umwandeln. Das ist besonders für Industrien in den Bereichen Wasser, Öl und Gas interessant. Durch die Energy-Recovery-Technologie können diese effizienter und nachhaltiger wirtschaften, also Kosten senken, Energie sparen, Abfall vermeiden und Emissionen reduzieren. Ein Schwerpunkt von Energy Recovery ist auch die Energierückgewinnung bei der Meerwasserentsalzung.