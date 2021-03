Dyadic und Medytox entwickeln Impfstoffe gegen COVID-19-Varianten

Ausweitung der seit Juli 2020 bestehenden Zusammenarbeit im Bereich der COVID-19-Impfstoffforschung

Medytox und Dyadic entwickeln gemeinsam COVID-19-Impfstoffe und/oder Booster aus C1, die Menschen gegen zwei oder mehr der aktuellen und zukünftigen COVID-19-Varianten immunisieren (d. h. tetravalente oder quadrivalente COVID-19-Impfstoffe)

Exklusive Lizenz für die Republik Korea und mehrere südostasiatische Länder im Falle des Erfolgs

Herstellungsprotokolle zur Produktion von Impfstoffen aus C1 wurden erfolgreich übertragen und bei Medytox reproduziert

JUPITER, Florida, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc. („Dyadic“, „wir“, „uns“, „unser“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: DYAI), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die weitere Verbesserung, Anwendung und Bereitstellung seiner unternehmenseigenen C1-Zell-Proteinproduktionsplattform konzentriert, um die Entwicklung von biologischen Impfstoffen und Therapeutika in flexiblen kommerziellen Maßstäben zu beschleunigen, die Produktionskosten dafür zu senken und ihre Leistung zu verbessern, hat heute bekanntgegeben, dass es seine Partnerschaft mit Medytox, Inc. („Medytox“) aus Südkorea ausweitet, einem weltweit tätigen Biopharmazieunternehmen, das seine Produkte in rund 60 Ländern vertreibt. Dyadic und Medytox werden gemeinsam aus C1 hergestellte COVID-19-Impfstoffe und/oder Booster entwickeln, die im Erfolgsfall verwendet werden sollen, um Menschen gegen zwei oder mehr der aktuellen und zukünftigen COVID-19-Varianten zu immunisieren. Dieses Projekt ermöglicht eine gezielte lokale Versorgung mit Impfstoffen zur Bekämpfung von COVID-19 in dieser Region der Welt.