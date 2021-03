DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis A.S. Création Tapeten AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 25.03.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020



Umsatz konnte gesteigert werden

A.S. Création ist es im Geschäftsjahr 2020 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie gelungen, die Umsätze deutlich zu steigern. Mit 144,9 Mio. € lagen die Konzernumsätze um 2,7 % über dem Vorjahreswert von 141,1 Mio. €. Basis für die erfolgreiche Umsatzentwicklung war vor allen Dingen das starke Umsatzwachstum in Deutschland.

Operative Ertragslage deutlich verbessert

Das operative Ergebnis lag bei 4,4 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €) und das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten bei 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €). Aufgrund der Abwertung des russischen und weißrussischen Rubels gegenüber dem Euro im Verlauf des Jahres 2020 musste A.S. Création im Berichtsjahr signifikante Währungsverluste verkraften, während im Vorjahr noch Währungsgewinne angefallen waren. Bereinigt um diese nicht zahlungswirksamen Währungseffekte lag das operative Ergebnis 2020 bei 8,8 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €) und das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten bei 5,5 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Diese deutliche Ergebnisverbesserung resultiert in erster Linie aus dem Umsatzwachstum, das bei gleichzeitiger Erhöhung der Rohertragsmarge von 50,5 % im Vorjahr auf 53,0 % im Geschäftsjahr 2020 erreicht wurde. In dieser Entwicklung schlagen sich vor allem der Ausbau des Anteils an höherwertigen Produkten am Gesamtsortiment sowie der im Jahr 2020 gestiegene Anteil der margenstärkeren kleinteiligen Umsätze nieder.

Konstante Dividende in Höhe von 0,90 € pro Aktie geplant

Vor dem Hintergrund der verbesserten Ertragslage, der sehr guten Finanzlage und dem positiven Ausblick schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,90 € je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2020 an die Aktionäre auszuschütten. Über diesen Dividendenvorschlag wird die Hauptversammlung, die für den 6. Mai 2021 terminiert ist, entscheiden.