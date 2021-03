KfW-Bilanz 2020: Hohes operatives Ergebnis - coronabedingte Belastungen drücken Konzerngewinn

Frankfurt am Main (ots) -



- Historisch hohes Fördervolumen von 135,3 Mrd. EUR

- Konzerngewinn coronabedingt bei 525 Mio. EUR

- Effekte aus Corona-Pandemie belasten Konzerngewinn mit rund 800 Mio. EUR - Ein Jahr Corona-Hilfe: 54,3 Mrd. EUR für die Wirtschaft - Corona-Hilfen führen zu einem Anstieg der Bilanzsumme auf 546,4 Mrd. EUR

Das Fördergeschäft der KfW hat im Jahr 2020 ein Volumen von 135,3 Mrd. EUR (+ 75 %) und damit einen historischen Höchstwert erreicht. Wesentliche Treiber des starken Wachstums waren die Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im In- und Ausland, die ein Volumen von 50,9 Mrd. EUR (nach Abzug von Storni und Verzichten auf Zusagen in Höhe von 10,8 Mrd. EUR) erreichten, was einem Anteil am gesamten Geschäftsvolumen von 38 % entspricht. Allein in Deutschland hat die KfW im vergangenen Jahr rund eine Million an Krediten, Zuschüssen und anderen Finanzierungen in Höhe von 106,4 Mrd. EUR zugesagt. Auch haben die Förderprogramme im Bereich Energieeffizient Bauen und Sanieren zum Wachstum des Fördervolumens beigetragen (26,8 Mrd. EUR). Die Zusagen der KfW Capital erreichten im Jahr 2020 insgesamt 871 Mio. EUR.